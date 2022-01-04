Москва, 4 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Алексей Кокорин — директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ — заявил, что в 2022 г. в Россию ждет череда температурных аномалий.

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«Резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Это обусловлено процессами, происходящими в Тихом океане, добавил Кокорин.

«Скорее всего, в целом для мира 2022 г. будет несколько холоднее, чем 2020 г., и примерно такой же, как 2021 г.», — считает климатолог.