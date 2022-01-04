Кишинёв, 4 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 3 января выявили 242 случая заражения коронавирусом в ходе 7565 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 376 844 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 362 868 человек, в том числе 59 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 766 пациентов с COVID-19, в том числе 106 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 306 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 16 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 168 заражений коронавирусом в результате проведения 4853 тестов. Врачи выписали за сутки 81 человека, умерли девять пациентов с COVID-19.