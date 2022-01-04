Абакан, 4 января, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Основное событие 2021 года, не только для Хакасии, но и страны в целом, — это выборы депутатов Государственной думы. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил общественный деятель Александр Мяхар (Хакасия).

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

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»Что дали выборы для Хакасии? Как и по всей стране, цифры демонстрируют кризис доверия жителей к сложившейся политической системе. Также и явка в целом продолжает быть низкой, что не вселяет оптимизма», — отметил общественник.

«Победитель-одномандатник от «Единой России» в Хакасии смог получить лишь голос каждого девятого жителя республики, при этом истратив на выборы колоссальную (по меркам субъекта) сумму для этого результата», — продолжает он.

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Мяхар считает, что в России пока нет качественной политической конкуренции, «из-за чего у избирателей возникает ощущение предрешённости итога выборов». Это сказывается на явке, а «временами та же предрешённость выливается в беспощадную волну протеста».

«Когда в Хакасии в 2018 году кресло главы занял молодой коммунист, не имеющий в своём жизненном багаже элементарного опыта управления, республика раскололась. В условиях того, что пришедшая к управлению команда делать этого априори не умела, залог сохранения власти был в политизации всей жизни, в продолжении популизма и поисках внешних врагов, оправдывающих явные экономические провалы. О чем можно говорить, когда мы единственный субъект, где журналистов, критикующих правительство, объявили экстремистами и попытались привлечь их к уголовной ответственности? Политические споры зашли практически в каждый дом, и многие стали свидетелями того, что конфликты на этой почве начались даже внутри семей. И это большая трагедия в обществе, когда разногласия начинают разделять даже людей, живущих под одной крышей», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в 2021 году властям Хакасии отчасти повезло — из-за поднятия мировых цен на уголь и алюминий. В связи с этим бюджет республики, который опротестовали прокуратура и Верховный суд РХ и который вступил в законную силу только во второй половине года, «вдруг оказался в плюсе»: «Но это не сняло страшную трагедию общества — его разделение. По сути, мало кто осознает глубинность этих процессов».

"Если говорить про прогнозы на 2022 год, то создание объединительного общественного союза с конструктивным лидером — это не просто пожелание, а реальный запрос и необходимость времени. Примирение и объединение — вот что должно стать вектором, который проложит путь и в 2023-м (выборы главы субъекта и депутатов парламента), и в 2024-м (выборы президента) году. Вектором созидания и производства, а не разрушения. Не имеет значение, кто станет драйвером этого процесса: образумившиеся коммунисты, разобравшиеся в ситуации единороссы во главе с Сергеем Соколом, или это будет третья сила на основе консолидации новых внутриполитических элит, главное, чтобы это в принципе произошло», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.