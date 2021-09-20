Абакан, , 06:41 — REGNUM Сергей Сокол («Единая Россия») побеждает на выборах в Госдуму РФ от Хакасии.

Хакасия BVV Rus

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По последним данным ГАС «Выборы», Сокол набрал 41 553 голоса. Второй результат — у Валерия Старостина (КПРФ). Он получил 32 174 голоса. На третьем месте самовыдвиженец Евгений Челтыгмашев (24 333 голоса).

Далее голоса распределились следующим образом: Денис Бразаускас («Коммунисты России») — 9640; Валерий Ильящук («Новые люди») — 9455; Александр Мяхар («Справедливая Россия — патриоты — за правду») — 6496; Михаил Молчанов (ЛДПР) — 5188; Виталий Малеев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3889; Екатерина Ягупова («Зелёные») — 3533; Алексей Хабаров («Родина») — 1622.

Напомним, Сергей Сокол — депутат Госдумы VII созыва от «Единой России» (Тува, Красноярский край, Хакасия). С 2002-го по 2008 год занимал должность заместителя губернатора Красноярского края. С 2008-го по 2009 год был первым замгубернатора Иркутской области, исполнял обязанности губернатора Приангарья.