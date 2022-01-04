Марсель, Франция, 4 января, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Новый штамм коронавирусной инфекции с 46 мутациями вирусного генома был обнаружен исследователями на юге Франции. Работа исследователей Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) была опубликована 3 января на портале MedRxiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Уточняется, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 был выявлен у 12 пациентов, проживающих на юго-востоке Франции. Впервые данный вариант коронавируса был выявлен в ноябре 2021 года, у человека, прибывшего из Камеруна. Учёные обозначили новый штамм как B.1.640.2, при анализе вирусного генома у него обнаружилось 46 мутаций.

Исследователи поясняют, что паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который был назван «IHU», с отсылкой к названию института в Марселе. В настоящее время исследования нового варианта коронавируса продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юге Франции был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции.