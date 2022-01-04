Москва, 4 января, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Сильные снегопады, ветер и метели ожидают жителей Центрального федерального округа (ЦФО) России. Об этом рассказал журналистам 3 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Как пояснил метеоролог, во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях 4 января ожидаются сильный снег и метель. В Тверской, Московской, Ивановской областях следует ожидать такую погоду на день позже, 5 января.

В это же время на юге европейской части России, в частности, на всём Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму ожидается непогода. В Крыму прогнозируется дождь, ветер до 20 м/сек. В Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области выпадут обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

На Черноморском побережье с 4 января ожидается сильный ветер, порывами до 24 м/сек, при этом, по словам Вильфанда, в Краснодарском крае сформируются все условия для грозовой деятельности. У поверхности земли температура воздуха будет выше нормы на 4−6 градусов, а на высоте 2−4 км будет наблюдаться заток холодных воздушных масс. Метеоролог предупредил, что такая ситуация может оказаться опасной: снег, ливневый снег, сильный ветер и гроза сойдутся в одном регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Вильфанда, в январе на территории России температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, но на отрицательном фоне.