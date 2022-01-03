Краснодар, 3 января, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Краснодарском крае до конца суток 4 января, сообщили в региональном оперштабе.

Ливень

«По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС с 20:00 3 января и до конца суток 4 января местами в крае ожидают проливные дожди с грозами, сильный ветер до 22−27 м/с и мокрый снег», — говорится в сообщении.

В частности, в юго-западных притоках реки Кубань, на юго-восточной территории края (Апшеронский район) и в реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидают подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

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Не исключены подтопления территорий, населенных пунктов, размывы берегов рек, подмывы опор мостов, земляных насыпей. В горах Сочи возможен сильный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, до 4 января на территории Краснодарского края в горной местности действует штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин.