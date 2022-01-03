Екатеринбург, 3 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В Свердловской области 2 января обнаружили 445 случаев заражения коронавирусом. Из них 313 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 200 040 заразившихся. 373 госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Выздоровели 173 109 пациентов. А от COVID-19 скончались уже 9485 граждан.