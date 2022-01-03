Москва, 3 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Более 168 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 3 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

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»За последние сутки проведено 168 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 января остается 1 180 567 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 241,5 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января федеральный оперативный штаб сообщил, что российские медики подтвердили 835 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки.