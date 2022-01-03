Ростов-на-Дону, 3 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В связи с непогодой в Ростовской области сотрудники дорожной полиции призвали водителей отказаться от дальних поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

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На дороге водителям следует быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Автомобиль должен быть оборудован зимними шинами.

В условиях плохой видимости пешеходам необходимо сохранять бдительность и обозначить своё присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.