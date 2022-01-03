Ростов-на-Дону, 3 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Ростовской области в период новогодних праздников вакцинация от COVID-19 упала до минимума. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 3 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в Петербурге

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 959,9 тыс. жителей Ростовской области (+ 122 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 915,1 тыс. человек (+ 103 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в период новогодних каникул работают восемь мобильных и 24 стационарных пункта вакцинации против коронавируса. В помещениях торговых центров вакцинация организована с учётом графика работы учреждений в праздничные дни.