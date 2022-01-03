Москва, , 12:50 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов оценил смену Росстатом позиций для расчета индекса потребительских цен за месяц с января 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

Инфляция © ИА REGNUM

«Вроде бы изменения несущественные. Но как говориться, следите за руками», — отметил Миронов.

С одной стороны, указал депутат, список расширился за счет лекарств, прежде всего из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. С другой стороны, говорит он, некоторые позиции объединили: например, например, жирный и нежирный творог стал просто творогом.

«Но стоимость медикаментов из списка ЖНВЛП жестко регулируется государством. В отличие от цен на «молочку», которые в будущем году заметно вырастут, с чем согласны даже в Минсельхозе. Так одним росчерком пера в расчет инфляции добавили позиции с гарантированной нулевой динамикой, и убрали «неудобные» товары, которые непременно станут дорожать и портить картину», — пояснил Миронов.

Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции, и одновременно незначительно расширил его. Число позиций для расчета индекса потребительских цен за месяц с 1 января 2022 года увеличилось с 556 до 558.

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