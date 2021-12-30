Москва, , 12:37 — REGNUM Профицит бюджета в ближайшие два года окажет благоприятный эффект на динамику цен в России. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Баланс будет положительный два года. Третий год в трёхлетке — уже с минусом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, какой будет спрос на нефтересурсы, как будут формироваться параметры бюджета», — заявил Силуанов.

«Во всяком случае, мы вышли на обычные стандарты бюджетной политики, и это хорошо. Мы тоже одни из первых среди стран Европы и Америки, кто это делает. И это залог того, что тот высокий уровень инфляции, который мы сегодня наблюдаем, будет притормаживать», — указал он.

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