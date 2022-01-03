Канберра, 3 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Популярные курорты на Золотом побережье Австралии (штат Квинсленд) подверглись разрушительным последствиями мощного прибоя, вызванного антициклоном «Сет». Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News, опубликовав видео с места событий.

(сс) sandid Пляж. Австралия

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Так, огромная волна в Каррамбине вынесла на берег грузовой контейнер. На кадрах видно, как его уносит волнами по направлению к главной улице пляжа.

«Бочки с пивом и прочий мусор выбрасываются сильным прибоем, поскольку аномально большой и бурный прилив приближается к береговой линии и стоящим в опасной близости соседним домам», — пишут журналисты.

Отмечается, что штат Новый Южный Уэльс также пострадал от погодного явления. Практически все пляжи на восточном побережье Австралии закрыты из-за непогоды.