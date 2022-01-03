Москва, 3 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 835 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 3 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса

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Наибольшее число летальных исходов пришлось на Москву (70 смертей), Санкт-Петербург (55) и Московскую область (43). Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 811 смертях от COVID-19 за сутки. Общее число смертей от новой коронавирусной инфекции в России за весь период пандемии достигло 311 353.

Всего в России подтверждено 10,5 млн случаев COVID-19. Выписано по выздоровлении 9,5 млн человек, под медицинским наблюдением остаётся 1,18 млн пациентов.

Суточная смертность от COVID-19 в России держится выше отметки в 800 случаев с 28 сентября 2021 года. Смертность снижается с начала декабря, тогда ежедневно регистрировалось более 1200 смертей от коронавирусной инфекции.