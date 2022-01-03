Санкт-Петербург, 3 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1341 случай заражения коронавирусной инфекцией, это на 127 случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 3 января сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Петербурге за сутки обнаружили 1341 новый случай заражения ковидом. В городе постепенно снижаются темпы заболеваемости. Суточная выявляемость опустилась ниже отметки в 1,5 тыс. случаев.

За сутки от коронавируса, как от основной причины, в городе скончались 55 человек, что на два человек меньше, чем этот же показатель за 1 января.

Отрицательный тест на ковид за сутки получили 718 человек, ранее заразившихся. Это на 190 больше, чем сутками ранее, тогда их число составило 528 человек. Статистика выздоровлений резко снизилась после очередного пика.

За всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге выявили 856 251 заболеваний коронавирусом. От COVID-19, как от основной причины, скончались 28 204 человек, а выздоровели — 801 187 человек.