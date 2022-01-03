Москва, 3 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки в России подтверждено 16 343 новых случая COVID-19. 3 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 оказался ниже отметки в 17 тыс. впервые с 17 июня 2021 года. За это время в России прошло два всплеска заражаемости новой коронавирусной инфекцией.

Первый пик заражаемости пришёлся на июль — тогда суточный прирост числа новых случаев составлял до 25 тыс. Максимальные темпы распространения коронавируса наблюдались в последний месяц осени. Рекордный прирост числа новых случаев — 41 335 — зафиксирован 6 ноября.

Всего с начала пандемии в России подтверждено 10,5 млн случаев COVID-19. Выписано по выздоровлении 9,5 млн человек. От последствий коронавирусной инфекции умерли 311 353 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1,18 млн пациентов.