Санкт-Петербург, 3 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Петербургские пользователи социальных сетей после введения контроля QR-кодов в торговых центрах и общепите предлагают бойкотировать заведения, которые исполняют это предписание региональных властей. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Введение проверки сертификатов с QR-кодами в Петербурге переносили дважды раз. Отчасти это было сделано для того, чтобы люди смогли без проблем купить подарки перед Новым годом. Однако в конце декабря, вопреки ожиданиям, введение контроля не перенесли, и со 2 января 2022 года в точках общественного питания и продажи непродовольственных товаров необходимо предъявить индивидуальный QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Пользователи социальных сетей в своем большинстве не одобрили новые ограничительные меры, многие делятся наблюдениями о том, как прошел в Петербурге первый день новых правил. Так, например, Раиса Т. отметила, что с кодом маска больше не нужна (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена).

«В Спортмастер вчера без кода не пустили и в огромном торговом зале гуляли одиночные куаровцы, без масок. При коде даже маски теперь не спрашивают. Во всесильный код», — отметила пользователь. Также очевидцы сообщали об образовавшихся во многих ТЦ очередях из-за проверок кодов.

О том, как теперь проходит шопинг в ТЦ «Галерея», написала Elena B. «В Галерее везде спрашивают, если не на входе в магазин, то на кассе. многие предъявляют. Зрелище весьма удручающее: натянутые ленты где крест-накрест, где просто параллельно — на входе в каждый магазин. Фудкортовый отсек просто оцеплен и установлены парочка рамок детекторов…», — отметила петербурженка.

Ещё одна пользовательница оказалась недовольна обслуживанием в сети общественного питания. «В макдаке, хотела сделать заказ через терминал, подходит ко мне девушка с планшетом и говорит-Покажите Ваш Ку-ку код, говорю нет, а она мне, мы Вам не сможем собрать заказ. <…> я с Вами не разговариваю, делаю заказ не с Вами-напрямую, (зачем) тебе что-то от меня, к тебе не обращалась, сама подошла и что-то хочет от меня», — заявила Гоар О.

Многие пользователи ссылались якобы на незаконность применяемых мер. А часть отмечала, что сотрудники магазинов не имеют права требовать предъявления документов, так как этим могут заниматься лишь уполномоченные органы.

«С какой стати я должна не должностному лицу показывать свои документы, а при предъявлении кода нужен паспорт, и, кроме того, код это мои медицинские показания, мое здоровье, а это врачебная и личная тайна, идите на фиг со своими кодами», — считает Виктория Б.

С ней согласна и Ирина С., заявляя, что «введение QR-кода это прямое нарушение прав человека на достойную жизнь».

Большая часть недовольных новыми правилами пользователей предлагает просто отказаться от посещения торговых центров, считая, что после этого власти отменят эту меру. В этом уверена Лиза В.: «Значит игнорируем походы в ТРЦ и рестораны. Дело, конечно, лично каждого, но, если сейчас не высказать своё несогласие, дальше они введут коды на выходе из квартир!». Комментаторы предлагают шире пользоваться интернет-магазинами.

Этого же мнения придерживается и Анжелика Т. Девушка также считает, что необходимо объявить бойкот петербургским предпринимателям, требующим QR-коды у клиентов.

«Предприниматели все поголовно заразились идиотизмом. Сами себя хоронят, и ещё позорно попрошайничают поддержку какую-то. Голову лучше включите и работайте дальше спокойно, а не кошмарьте людей. У меня есть сраный код, но к вам я не пойду принципиально», — заявила Анжелика Т.

При этом желающие отправиться за покупками или сходить в ресторан на новогодних праздниках смогут сделать это без предъявления кода на территории соседней Ленинградской области. Там в организациях с высоким коллективным иммунитетом QR-коды отменены.