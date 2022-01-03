Москва, 3 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В наступившем году большая часть жителей России (71%) хотела бы сменить свою работу. Это 3 января следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

За работой

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Уточняется, что исследование, результаты которого приводит ТАСС, было проведено в декабре ушедшего года во всех округах страны и в нем приняло участие свыше пяти тыс. лиц в возрасте старше 18 лет.

«71% опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году. От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты — это отметили 76% респондентов, 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом», — говорится в результатах опроса.

Также уточняется, что 37% респондентов ищут новые возможности для карьерного роста, 33% хотят получить возможность обучения и 32% — интересные задачи.

Помимо того, указывается, что 27% опрошенных заявили, что им важна близость работы к дому, 24% назвали важным гибкий режим работы, 22% хотят работать дистанционно и еще 12% намерены получить работу без дресс-кода.

Кроме того, 39% намеренных сменить работу участников опроса указали, что хотят поменять профессию. При этом почти половина — 49% — желающих изменить место трудоустройства ищут вакансии по новым специальностям, 29% заявили, что изучают подходящие им профессии и еще 12% отметили, что они уже получают знания и навыки, необходимые для новой работы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из результатов опроса исследовательского центра портала Superjob.ru стало известно, что среди навыков и качеств, над которыми 2021 год заставил поработать жителей России больше всего — стрессоустойчивость (36%), на втором месте — обучаемость (24%), на третьем — адаптивность (23%).