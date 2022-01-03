Ростов-на-Дону, 3 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение дня 3 января усилится ветер. Это следует из ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Ветер

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Согласно прогнозу синоптиков, днём в большинстве территорий ожидаются небольшие и умеренные снег и мокрый снег, днём осадки усилятся, в отдельных районах метель, гололедица. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра будет достигать 9−14 метров в секунду, местами порывы до 15−18 метров в секунду.

Температура воздуха днём −2…−7 градусов, в южных районах ожидается до +3 градусов.