Тбилиси, 3 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. На ряде дорог Грузии из-за сильного снегопада и гололеда 3 января ввели ограничения для передвижения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.

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На ведущей к России трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая также называется Военно-грузинская дорога, запрещено движение грузовиков с прицепами и полуприцепами. На участках Млета — Гудаури и Гудаури — Коби движение разрешается только через лавинозащитные тоннели. Проезд контролирует патрульная полиция.

На участке дороги Альпана — Цагери крупногабаритному транспорту проезд запрещен. Для остальных видов транспорта движение разрешено только при использовании противоскользящих цепей. Также запрещено движение автомобилей с прицепами и полуприцепами на участке Хашури — Ацкури.