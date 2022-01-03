Москва, 3 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Производство иностранных вакцин от COVID-19 для внутреннего потребления может быть налажено в РФ, если будет социальная и экономическая целесообразность. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

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"Это все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности», — отметил он.

Ранее Мантуров отмечал, что по итогам 2021 г. в РФ произведено более 300 млн комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом.