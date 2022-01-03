3 января 2022 | Время чтения 6 мин

Зоя Емельянова, , 16:51 — REGNUM Воронежцам 2021 год запомнится трагедией с маршрутным автобусом, открытием парка «Орлёнок», четвертой волной коронавируса и введением QR-кодов. ИА REGNUM предлагает читателям краткий обзор самых громких событий 2021 года в Воронежской области.

Герб городского округа город Воронеж Voronezh-city.ru

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Ковидный год сурка

В 2021 году в Воронежской области, как и во всем мире, продолжилась пандемийная эпопея. Регион пережил новые волны коронавируса, введение QR-кодов и даже короткий локдаун. Если 1 января в Воронежской области было зарегистрировано 46 589 заболевших, то к концу года, 30 декабря — уже почти 194 тысячи человек. В 2020 году пандемия, по официальным данным, унесла жизни 1371 воронежца. К концу 2021 года общее число умерших от ковида и его последствий воронежцев уже достигло 10 219. В октябре сообщалось, что кладбища и крематорий Воронежа работают на пределе из-за большого количества умерших.

Об этом: Воронежские кладбища работают на пределе возможностей — власти

Заболеваемость в течение года скакала от 300−400 заболевших до почти тысячи человек в сутки, в октябре — ноябре регион пережил самую сильную, четвертую волну пандемии. Больницы были переполнены, резко выросла и смертность ковид-пациентов.

В результате, когда президент объявил в стране длинные выходные в начале ноября, воронежские власти ввели фактический двухнедельный локдаун: были закрыты все заведения общепита, торговые центры, развлекательные, культурные, спортивные, образовательные учреждения. Например, студенты Воронежского госуниверситета еще в середине октября были переведены на дистанционное обучение, позже руководство вуза продлило этот режим на весь семестр.

Несмотря на высокую заболеваемость, воронежцы прививаться не спешили. И власти пошли на крайние меры: сначала, в середине октября, требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации против коронавируса ввели при посещении заведений общепита, а с середины ноября действие такого требования распространили практически на все общественные места.

Обработка детской площадки в Воронеже Voronezh-city.ru

Введение QR-кодов и фактически принудительную вакцинацию на ряде предприятий многие воронежцы восприняли в штыки. Так, противники QR-кодов пытались прорваться на приём к руководству региона, в облдуму, что обернулось несколькими скандалами, и даже подали иск к губернатору.

Об этом: В Воронеже противники QR-кодов пришли в приёмную губернатора

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Власти региона пытались погасить негодование, пообещав, например, делать ПЦР-тесты для тех, кто не привился против коронавируса, бесплатно, однако это пока так и осталось обещанием.

Между тем на фоне существенного снижения заболеваемости ковидом и ослабления ограничительных меры во многих других регионах в праздники посещать торговые центры, кафе, рестораны, театры и кинотеатры могут лишь те воронежцы, которые имеют подтверждение о прививке, медотводе либо отрицательный ПЦР-тест. Остальных пускают лишь на площадь Ленина под ёлочку.

Трагедии года — взрыв в маршрутке и убийство учительницы

Безусловно, одной из самых громких трагедий года, и не только для Воронежской области, стал взрыв в маршрутном автобусе 12 августа. В тот день вечером маршрутный автобус марки ПАЗ подъехал к остановке у «Центра Галереи Чижова». В момент, когда в автобус заходили люди, и прогремел взрыв.

Сгоревший автобус Voronezh.sledcom.ru

В результате на месте погибли два человека, ранения получили 26 человек, многим понадобилось длительное лечение.

Расследование до сих пор ведётся, и на данный момент следствием не названа точная причина происшествия, также нет данных о том, установлены ли подозреваемые.

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Ещё одной трагедией, потрясшей воронежцев в 2021 году, стало жестокое убийство учительницы математики Натальи Тушинской.

Грабитель расправился с 47-летней женщиной на улице вечером 2 февраля, когда она возвращалась домой. Он нанес ей не менее 13 ножевых ранений.

Установить и задержать подозреваемого воронежским правоохранителям удалось в самые короткие сроки, им оказался 31-летний уроженец Луганска, который после убийства пытался скрыться за пределами РФ. В ноябре дело уже передали в суд.

Об этом: Обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже признан вменяемым

Долгожданный «Орлёнок»

В 2021 году в Воронеже завершили несколько важных проектов по благоустройству. Так, незадолго до конца года состоялось техническое открытие парка «Орлёнок». Любимое место отдыха воронежцев открыли для горожан спустя два с половиной года после закрытия.

На реконструкцию «Орлёнок» закрыли ещё летом 2019 года, а открыть изначально обещали к сентябрю 2020-го. Однако пандемия коронавируса помешала осуществлению этих планов — сначала финансовые сложности возникли у одного подрядчика, затем — у второго. В итоге сроки открытия парка сдвигались пять раз.

Пока парк открыт лишь технически — в нем можно гулять, торжественное же открытие запланировано на весну.

Я люблю Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

Об этом: Воронежцы дождались открытия парка «Орлёнок»

Ещё один крупный и важный объект в Воронеже, сданный в 2021 году, — виадук по улице Ленина у «Работницы», который соединяет с центром города несколько районов.

Движение по путепроводу на улице Ленина в Воронеже было закрыто вечером 24 октября 2020 года в целях реконструкции сооружения. 1 ноября путепровод был демонтирован. Автобусы пустили в объезд, водителям личного транспорта также пришлось менять привычный маршрут.

Открыть движение по путепроводу изначально намеревались в январе 2021 года, в итоге срок открытия движения перенесли на март. Фактически же движение открыли 7 мая 2021 года.

Об этом: В Воронеже готовят к запуску движение по путепроводу на улице Ленина

В апреле 2021 года был открыт долгожданный обход Боброва — его строили два года. Кстати, в этом случае работы завершили фактически на полгода раньше срока.

Об этом: Почти миллиард рублей получит Воронежская область на обход Боброва

Экскурсия по городу Воронеж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С фестивалями и без

Нестабильная эпидемиологическая ситуация в Воронежской области привела к отмене целого ряда ожидаемых событий в культурной сфере.

Традиционный Платоновский фестиваль — первую его, «российскую», часть — власти успели провести в июне, ещё до новой волны ковид-заболеваемости. А вот «зарубежную» часть, которую намеревались провести в сентябре, уже отменили: многие артисты просто не смогли приехать в Россию из-за действующих ограничений, да и в самом Воронеже заболеваемость начала расти. Настолько, что власти отменили рок-фестиваль «Чернозём», одно из самых ожидаемые событий в рок-музыке.

Фестиваль переехал в Воронежскую область в начале 2021 года из Тамбова, где в 2020 году он не состоялся по причине эпидемии.

В Воронеже для проведения фестиваля выбрали площадку недалеко города, провести его планировали в августе. Однако из-за ковида власти перенесли фестиваль на конец сентября, а затем и вовсе отменили. Особое возмущение и зрителей, многие из которых ехали из других городов, и организаторов вызвало то, что об отмене фестиваля объявили буквально за 24 часа до его начала. Площадку уже вовсю готовили к приёму музыкантов и 23 тысяч зрителей. Негодование вызвало также и то, что ковид не помешал провести в Воронеже другое массовое мероприятие, которое собрало десятки тысяч посетителей, — фестиваль «Город-сад».

Об этом: Отмена «Чернозёма» — «мера высокого градуса неуважения к людям»

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