Воронеж, , 09:31 — REGNUM 968 млн рублей будет выделено Воронежской области из федерального бюджета на ускорение работ по строительству автомобильной дороги «Юго-восточный обход г. Боброва в Бобровском муниципальном районе». Проект распоряжения о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019—2020 годах бюджетам субъектов РФ на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, одобрен правительством РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Воронежского облправительства.

Строительство обхода города Боброва — в настоящее время весь транзитный грузовой транспорт проходит через этот населённый пункт — началось в 2018 году. Проект предполагается строительство двухполосной дороги второй категории, протяжённостью 9,4 км и с расчётной скоростью движения 120 км/ч, с четырьмя искусственными сооружениями, крупнейший из которых — мост через реку Битюг.

Дополнительные средства должны помочь ускорить темпы строительства и ввести дорогу в эксплуатацию раньше срока. Добавим, что ранее на эти цели региону уже было выделено 300 млн рублей в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста».