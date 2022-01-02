Оттава, 2 января, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Пользователи Twitter раскртикиовалил канадского дипломата и политика Криса Александера за высказывание о президенте России Владимире Путине и оскорбление российских граждан.

Канада

«В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию», — пишет один из них.

«Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. Раньше я думал, что вы за поиск истины», — отметил другой.

Некоторые пользователи назвали Александра лжецом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудил ответные меры в случае «агрессии» России против Украины.

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