Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудил ответные меры в случае «агрессии» России против Украины. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Госдепа.

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«Стороны обсудили общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, а также готовность союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для Москвы за подобные действия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.

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