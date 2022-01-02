Москва, 2 января, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Более 310 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 2 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 315 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 января остается 1 211 841 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 241,3 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января федеральный оперативный штаб сообщил, что в России за истекшие сутки от COVID-19 умерли 811 человек.