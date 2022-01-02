Варшава, , 20:27 — REGNUM В Польше более 10 туристов из Литвы пострадали во время аварии с автобусом. Об этом 2 января сообщило литовское национальное радио LRT.

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«При аварии на юге Польши в районе Люблина автобуса, перевозившего литовских туристов, пострадали 11 человек, в том числе четверо детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры автобуса доставлены в местную противопожарную часть. Более детальной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 января произошла авария с участием рейсового автобуса «Москва — Астрахань» в Скопинском районе Рязанской области на 277 км федеральной трассы Р-22. Погибли пять человек, травмы получили более 20.

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