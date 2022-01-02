Скопинский район, Рязанская область, , 12:39 — REGNUM После автоаварии с участием автобуса в Рязанской области госпитализированы 12 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии в отделении реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

На месте аварии Https://ryazan.sledcom.ru/

«Всего госпитализировано 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолетом санавиации доставим их в Рязань», — сказал Андрей Прилуцкий.

Среди пострадавших также двое детей 2007 и 2011 годов рождения, состояние обоих детей удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший из Москву в Астрахань, попал в ДТП утром 2 января. На месте погибли пять человек. Полиция и СК возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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