Скопинский район, Рязанская область, 2 января 2022, 12:39 — REGNUM После автоаварии с участием автобуса в Рязанской области госпитализированы 12 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии в отделении реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Среди пострадавших также двое детей 2007 и 2011 годов рождения, состояние обоих детей удовлетворительное.
Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший из Москву в Астрахань, попал в ДТП утром 2 января. На месте погибли пять человек. Полиция и СК возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
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