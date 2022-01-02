Москва, 2 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Госдуме, как и в Минтруде, не видят смысла выплачивать пособия по безработице не имеющим работы на постоянной основе.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу», — сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

С 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице составил 12 792 рубля, условия для его назначения остались прежними.

Сумма пособия зависит от среднего заработка. В первые три месяца оно составляет 75% от среднего заработка, но не более максимального размера. В следующие три месяца (для предпенсионеров — четыре месяца) оно выплачивается в размере 60% от среднего заработка, но не более 5 тыс. рублей.

Затем начисляется пособие по безработице в минимальном размере. В 2022 году оно не изменится и составит 1,5 тыс. рублей.

В Минтруде считают, что пособие должно быть стимулом для поиска работы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в «Единой России» планировали осенью 2021 года вернуться к вопросу страхования от безработицы.

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