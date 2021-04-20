Москва, , 11:17 — REGNUM «Единая Россия» планирует осенью вернуться к вопросу страхования от безработицы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Осенью мы вернемся к дальнейшему реформированию законодательства о занятости, в частности, будем обсуждать с социальными партнерами, профсоюзами, работодателями возможность перехода на систему страхования от безработицы», — отметил Исаев.

Система, по его словам, позволит существенно увеличить пособия по безработице и более эффективно помогать людям в поисках работы в будущем.

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