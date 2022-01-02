Новосибирск, 2 января, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 января, за прошедшие сутки было выявлено 300 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 322 случая.

Коронавирус

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За это же время одиннадцать пациентов скончались, в том числе 37-летний мужчина; 334 человека выздоровели. В инфекционных стационарах находятся 2513 пациентов, в том числе 30 детей; в отделениях реанимации — 305 человек; на ИВЛ — 42 пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 95 285 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 912 детей; 65 451 пациент выздоровел, умерли 4255 человек.