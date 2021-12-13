Москва, , 12:05 — REGNUM В 2022 году ряд мер социальной поддержки начнут оказываться в проактивном режиме. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей.

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«В целом, уже с 2022 года 18 мер социальной поддержки на федеральном уровне будут оказываться по одному заявлению или даже без него. С 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться проактивно без обращения в пенсионный фонд. И в таком же проактивном режиме будут назначаться социальные доплаты к пенсии», — заявил Котяков.