Екатеринбург, 2 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Из сомнительных результатов тестов на коронавирус в екатеринбургском клубе «Автомобилист» матч с его участием в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с хельсинской командой «Йокерит» будет перенесен. Об этом 2 января рассказал директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.

Hc-auto.ru ХК «Автомобилист»

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Как уточнил Рябков, слова которого приводит ТАСС, всем командам перед своим выездом за рубеж необходимо проходить тестирование на SARS-CoV-2.

«У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из «Йокерита» и КХЛ и решили на всякий случай перенести этот матч на более позднюю дату, которую сейчас обсуждаем с коллегами», — сказал он.

Отметим, матч регулярного чемпионата КХ с участием «Автомобилиста» и «Йокерита» должен был пройти 3 января и начаться в 19:00 мкс.