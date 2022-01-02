Москва, , 14:11 — REGNUM Запуск пиротехнических изделий вне заранее определенных площадок может грозить административным штрафом до 5 тыс. рублей. Об этом напомнили в МЧС РФ.

Пиротехника Stevebidmead

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Если же имеет место нарушение использования пиротехнической продукции, то гражданам может быть назначен административный штраф до 1,5 тыс. рублей, в условиях особого режима эта сумма может достигать 5 тыс.

Что касается должностных лиц — то до 30 тыс. рублей, а юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Если же из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в т.ч. гражданская ответственность.