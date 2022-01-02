Екатеринбург, 2 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Свердловской области 1 января было выявлено 466 носителей коронавируса. 139 из них в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 199 595 случаев заражения. Выздоровели 172 562 пациента.

От COVID-19 скончались ещё 29 граждан. С начала пандемии их стало уже 9461.