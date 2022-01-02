Санкт-Петербург, 2 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 338 новых носителей коронавирусной инфекции, что на шесть человек меньше чем днём ранее. Об этом 2 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Сертолово, Тихвин (по 20), Всеволожск (19), Кудрово, Кириши (по 17), Выборг (16), Гатчина (13).

Вместе с тем в регионе сохраняется высокий уровень выписки после выздоровления — в первый день года в области было выписано 649 из ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 102 244 человек, из них выздоровели 87 862 человека, умерли 3014 заболевших ковидом. За прошедший день в Ленобласти было зарегистрировано пять смертей пациентов с COVID-19, на две меньше, чем днём ранее.