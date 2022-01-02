Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области в первый день 2022 года выполнено 1,9 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего на Дону выполнено 5 млн 274,575 тыс. исследований. Охват населения ПЦР-тестированием на 100 тыс. населения сократилось до 257,98.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 194 642 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 175 335 человек, скончались 9 649 ковид-пациентов.