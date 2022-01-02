Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Ростовской области остаются свободными почти половина коек в ковидных госпиталях. Загрузка коечного фонда сократилась до 55,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 января.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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Лечение в стационарных и амбулаторных условиях получают 9 658 жителей Ростовской области. В госпиталях медицинскую помощь оказывают 1 877 пациентам, из них в тяжёлом состоянии остаются 32 человека.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. Свободные койки частично возвращают для оказания плановой медицинской помощи.