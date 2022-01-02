Москва, 2 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерли ещё 811 человек. Об этом 2 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Смертность в результате заболевания коронавирусной инфекцией продолжает спадать, накануне выявили 847 летальных исхода. Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, скончались 310 518 ковид-пациентов.

За минувшие сутки выздоровели и были выписаны 26 976 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 18 233 случая.