Санкт-Петербург, 2 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в первый день 2022 года выявили 1468 инфицированных коронавирусом, что на 66 человек меньше, чем днём ранее. Об этом 2 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем, за минувшие сутки в регионе выписали по выздоровлению 528 пациентов из ранее заболевших. Также за сутки в Петербурге зарегистрировали 57 новых летальных случаев COVID-19, что на один случай больше, чем за день до этого.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 854 910 человек, из них выздоровели 800 469 петербуржцев. Умерло от ковида 28 149 горожан.