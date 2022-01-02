Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 13 женщин в возрасте от 58 до 88 лет и пятеро мужчин в возрасте от 53 до 82 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 649 жителей Ростовской области.