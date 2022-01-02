Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 337 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 января. Это на 41 случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения подтверждены в 52 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (119), а также Волгодонске, Таганроге и Шахтах (по 15). Более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 10% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 194 642 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 175 335 пациентов.