Москва, , 10:50 — REGNUM Провести новогодние праздники без вреда для здоровья можно с соблюдением ряда условий: пить больше воды, убрать жирные закуски и больше двигаться, пишут «Известия» со ссылкой на врачей.

За новогодним столом Цитата из из т/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

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«Уйдите от шаблонов и не заставляйте стол майонезными салатами», — призывает диетолог и кардиолог Асият Хачирова.

Терапевт Мария Меньшикова также советует пересмотреть «традиционное» меню, чтобы не потолстеть после праздников.

Заместитель главврача филиала сети медцентров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук Елена Ткач добавила: исключить привычные перекусы и ограничить простые углеводы следует и в другие дни — так можно сохранить здоровье и фигуру.