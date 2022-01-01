Москва, 1 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Отбор газа из подземных хранилищ стран Европы 31 декабря на фоне теплой погоды стал самым низким за последние 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечаетчя, что отбор газа 31 декабря составил 136,6 млн кубометров — самый низкий уровень, начиная с 2012 года.

В то же время закачка второй день подряд оказалась выше изъятий и составила 295,6 млн кубометров. Произошло это на фоне прихода субтропических воздушных масс в регион.

Общий отбор газа из европейских хранилищ в декабре прошлого года составил 15,63 млрд кубометров — четвертый результат для данного месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация Газпром вновь не забронировала мощности для транзита голубого топлива через территории Польши по газопроводу Ямал — Европа.

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