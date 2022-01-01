Москва, , 20:19 — REGNUM Российская госкорпорация Газпром вновь не забронировала мощности для транзита голубого топлива через территории Польши по газопроводу Ямал — Европа, следует из данных платформы GSA Platform.

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На аукционе были предложены мощности по прокачке 69,8 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными. Это значит, что российская компания более полутора недель уже не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что дополнительные объемы голубого топлива в страны Европы в рамках действующих долгосрочных контрактов готов поставлять российский Газпром.

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