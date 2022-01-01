Москва, , 18:34 — REGNUM В ночь на 1 января в столице России, Москве, родились 45 детей, из них — 24 девочки и 21 мальчик. Об этом сообщается на сайте мосгорздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «С Новым годом, Россия! Итоги, события, поздравления — трансляция»

«Новогодняя ночь подарила московским мамам и папам 45 малышей. … В столичных роддомах появились на свет 24 девочки и 21 мальчик», — отмечается в сообщении.

Первый ребенок в новом году родился в перинатальном центре при городской клинической больнице им. С. Юдина.

«В столичной системе здравоохранении уделяется особое внимание здоровью будущих мам и малышей. Помимо оказания помощи на всех этапах, мамы в подарок получают необходимый набор для новорожденного, в комплекте — 44 предмета», — отмечается на сайте.