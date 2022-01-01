Екатеринбург, 1 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 26 пациентов. Об этом сообщает опершгтаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего от этого заболевания ушли из жизни уже 9432 человека. 385 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных инфицированных составляет в регионе уже 199 129. Вылечились 172 011 человек.