Санкт-Петербург, 1 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В последний день 2021 года в Петербурге выявили 1534 новых носителя коронавирусной инфекции, это на пять человек больше, чем в предыдущие сутки. Общее число подтвержденных фактов ковида в Северной столице за всё время пандемии составило 853 442 случая. Об этом сообщили 1 января 2022 года в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи в Петербурге

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Также за 31 декабря 2021 года зарегистрировано 56 смертей от COVID-19, это на пять случаев больше, чем в предыдущие сутки. Всего же подтвержденными жертвами ковида стали в Петербурге за два года 28 092 человека. Выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 778 пациентов, всего официально в регионе ковидом переболел и выздоровел за 2020−2021 годы 799 941 человек.

За последние сутки 2021 года в Петербурге госпитализировали 291 пациента с COVID-19, это на 93 человека меньше, чем сутками ранее. В стационарах Петербурга лечат от ковида и пневмонии 5252 человека (-17 к уровню предыдущих суток). За 31 декабря из больниц выписали по выздоровлению 468 человек (-11). В реанимации находятся 582 пациента (+22). К аппаратам ИВЛ подключены 330 пациентов (+29).

В Петербурге для больных с ковидом развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 53,12% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге проходят 20 975 пациентов (-118). На карантине находятся 2143 человека (-130), в обсерваторе ни осталось ни одного человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки не изменился и составляет 0,81 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.