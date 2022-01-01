Екатеринбург, 1 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Свердловской области 31 декабря выявили ещё 499 случаев заражения коронавирусом. Из них 156 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб,

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 199 129 заразившихся. Выздоровели 172 011 человек.

Скончались от COVID-19 уже 9432 пациента. В тяжёлом состоянии госпитализированы 385 человек.